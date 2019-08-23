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Названы самые женские марки машин 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Чаще всего представительницы прекрасного пола выбирают модели китайского бренда Chery. Это выяснили аналитики "Автостата", проанализировав данные опросов автовладельцев России.
Доля женщин, ездящих за рулем Chery, составила 24% от общего количества собственников автомобилей марки. На втором месте по этому показателю находится Daewoo с результатом 22,5%, а на третьем — еще один китайский бренд Lifan (20,3%).
На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились французский Peugeot (17,2%) и японский Suzuki (16,9%). За ними следуют Citroen с 16,3% владельцев-женщин, снова китайцы — Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).
Всего специалисты агентства опросили 240 водителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились с 2013 по 2019 годы.
В четверг "Авторамблер" делился рейтингом самых мужских автомарок.
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Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Geely , Chery , Lifan , Citroen , Peugeot , Suzuki , Mazda , Opel , Авторамблер
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