Названы самые женские марки машин

Чаще всего представительницы прекрасного пола выбирают модели китайского бренда Chery . Это выяснили аналитики "Автостата", проанализировав данные опросов автовладельцев России.

Доля женщин, ездящих за рулем Chery, составила 24% от общего количества собственников автомобилей марки. На втором месте по этому показателю находится Daewoo с результатом 22,5%, а на третьем — еще один китайский бренд Lifan (20,3%).

На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились французский Peugeot (17,2%) и японский Suzuki (16,9%). За ними следуют Citroen с 16,3% владельцев-женщин, снова китайцы — Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Всего специалисты агентства опросили 240 водителей в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились с 2013 по 2019 годы.

В четверг "Авторамблер" делился рейтингом самых мужских автомарок.