Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электроскутеры и сегвеи могут попасть в правила ПДД 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В правилах дорожного движения (ПДД) могут появиться поправки, регулирующие использование электроскутеров, сегвеев и моноколес. Соответствующий проект подготовило Министерство транспорта России, сообщил ТАСС.
В 2019 году МВД завершит исследование, благодаря которому станет очевиден правовой статус участников дорожного движения, использующих электромеханические транспортные средства.
Ранее на улицах появились новые ТС, из-за которых происходят аварии. Об этом говорил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Тем не менее граждане заинтересованы в покупке новых устройств. В связи с этим необходимо установить правила их использования. Сотрудники ГИББД должны урегулировать вопрос с использованием электроскутеров, сегвеев и моноколес, добавила «Парламентская газета».
360tv.ru: последние новости
Aurus Senat Sedan оценили в 18 млн рублей Стали известны самые «мужские» марки авто в РФ Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
Автоновости , Ярослав Нилов , Госдума , Минтранс РФ , ЛДПР , МВД , Парламентская газета , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ижевске автобус с пассажирами врезался в трубопровод
Россия потратит триллион на дороги из Китая в Европу
Жулик попал в тюрьму за «угон» несуществующего «Гелика»1
Названы самые женские марки машин
Названы самые «мужские» автомобили
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
02:30
Строители «Тавриды» дали обещание Путину
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение