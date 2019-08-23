Электроскутеры и сегвеи могут попасть в правила ПДД 

В правилах дорожного движения (ПДД) могут появиться поправки, регулирующие использование электроскутеров, сегвеев и моноколес. Соответствующий проект подготовило Министерство транспорта России, сообщил ТАСС.
В 2019 году МВД завершит исследование, благодаря которому станет очевиден правовой статус участников дорожного движения, использующих электромеханические транспортные средства.
Ранее на улицах появились новые ТС, из-за которых происходят аварии. Об этом говорил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Тем не менее граждане заинтересованы в покупке новых устройств. В связи с этим необходимо установить правила их использования. Сотрудники ГИББД должны урегулировать вопрос с использованием электроскутеров, сегвеев и моноколес, добавила «Парламентская газета».