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Tesla созналась в халатности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Производитель электромобилей Tesla и американская торговая сеть Walmart выпустили заявление о примирении. В нем сказано, что обе компании признают неполадки с солнечными батареями Tesla в магазинах Walmart и стремятся совместно решить все проблемы, пишет Reuters.
Фирмы также сообщили, что собираются возобновить работу солнечных батарей, когда обе компании будут уверены, что панели безопасны для использования. Tesla и Walmart хотят, чтобы батареи работали надежно и эффективно, говорится в их совместном заявлении.
Два дня назад, 21 августа, Walmart обвинила Tesla в «грубой халатности» и подала на нее в суд. Причиной тяжбы стали некачественные солнечные батареи компании. Их установили на крышах магазинов торговой сети рабочие, не имеющие должной квалификации. По состоянию на ноябрь 2018 года, из-за солнечных батарей в магазинах Walmart случилось как минимум семь пожаров.
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Автоновости , Tesla , Wal-Mart Stores , Reuters
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