Как салоны обманывают автомобилистов

Салоны продают битые автомобили под видом новых, пишет АвтоВзгляд.

По словам автора публикации, порой так поступают даже официальные автодилеры. Например, продают перекрашенные авто.

Машина может быть повреждена при транспортировке в салон, в том числе повреждена серьезно, а после ремонта, не исключено, что некачественного, продаваться как новая. Повредить авто могут и в самом салоне, а починить на его же станции технического обслуживания.

Одним из способов избежать покупки битой машины под видом новой журналист назвал отказ от ее приобретения в непроверенном салоне.

Еще одним — покупку толщиномера и его использование. Этот прибор позволяет измерить толщину краски. Обычно, если она положена одним слоем, толщина не будет превышать 160 микрометров. Впрочем, этот способ будет работать не всегда — некоторые автопроизводители допускают и большую толщину покрытия новых машин. БМВ , например, до 450 микрометров.