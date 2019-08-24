«Это кошмарные деньги»: в Чечне сочли Aurus слишком дорогим

Новый российский лимузин Aurus ценой в 18 млн рублей может стать ловушкой для высокопоставленных чиновников. Об этом заявил министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров. По его словам, если чиновник приобретёт такую машину на свои или государственные деньги, у журналистов сразу возникнут вопросы.

«Не знаю насчёт 18 млн рублей. Конечно, это очень дорогая цена. Тут уже кроется определённая провокация. Опять же, у журналистов возникнут вопросы: "А откуда у чиновников деньги?" Это кошмарные деньги, на зарплату сложно будет купить такой автомобиль. Государство будет обеспечивать чиновников автомобилями за 18 миллионов рублей? Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать», — заявил Умаров в интервью телеграм-каналу «Подъем».

При этом Умаров отметил, что глава Чечни Рамзан Кадыров предпочтет добротный российский автомобиль любой модели иностранного производства.

«Это однозначно. Он — патриот отечественного автопрома», — заявил министр.

Он отметил, что есть люди, которые дарят Кадырову автомобили. Если кто-то подарит ему эту машину, «может быть, он и пересядет на неё».