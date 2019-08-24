В Москве появился ретрокаршеринг

В столице любой желающий может арендовать автомобиль Ford Mustang 60-х годов.

Для этого необходимо быть зарегистрированным в системе московского каршеринга, быть старше 26 лет и иметь стаж вождения не менее шести лет.

За первый час аренды придётся заплатить 3300 рублей. каждый следующий — дешевле. На выбор есть две машины, передаёт «Москва 24», — синий кабриолет 1969 года и красная 1965 года. Прочувствовать дух 60-х поможет ручная шестиступенчатая коробка передач в первой и клаксон, находящийся под сидением, во второй. В первозданным виде также сохранены все тюнеры и рычаги, ручник и кондиционер. Открывается и закрывается машина через приложение.