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В Москве появился ретрокаршеринг 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В столице любой желающий может арендовать автомобиль Ford Mustang 60-х годов.
Для этого необходимо быть зарегистрированным в системе московского каршеринга, быть старше 26 лет и иметь стаж вождения не менее шести лет.
За первый час аренды придётся заплатить 3300 рублей. каждый следующий — дешевле. На выбор есть две машины, передаёт «Москва 24», — синий кабриолет 1969 года и красная 1965 года. Прочувствовать дух 60-х поможет ручная шестиступенчатая коробка передач в первой и клаксон, находящийся под сидением, во второй. В первозданным виде также сохранены все тюнеры и рычаги, ручник и кондиционер. Открывается и закрывается машина через приложение.
Ранее News.ru писал о том, что бесплатные детские коляски появились в столичном аэропорту Домодедово. Пока что они доступны пассажирам, которые вылетают за границу. В дальнейшем воспользоваться услугой смогут и пассажиры внутренних рейсов.
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