Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера

Власти американского штата Нью-Йорк решили сменить дизайн автомобильных номеров. Однако некоторым жителям придётся поменять таблички на новые принудительно.

В Нью-Йорке грядёт обновление автомобильных номеров: для выбора одного из пяти вариантов дизайна власти организовали для жителей штата открытое голосование в интернете. Однако американцы вместо того, чтобы проголосовать за самые красивые таблички, обвинили правительство штата в попытке в очередной раз нажиться на простых гражданах. Дело в том, что владельцам автомобилей старше 10 лет придётся в обязательном порядке сменить номера на новые и заплатить за это 25 долларов.

Номера возрастом более 10 лет власти решили считать пришедшими в негодность: они действительно расслаиваются и ржавеют, однако жители Нью-Йорка винят в этом государство в лице изготовителя бракованных табличек, а не владельцев автомобилей. Кроме того, за сохранение номера при совершении регистрационных действий полиция отныне будет брать пошлину в размере 20 долларов. Всего в штате Нью-Йорк зарегистрировано более 11 миллионов автомобилей.