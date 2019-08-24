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Тюнеры украсили новый Jeep Wrangler футуристичной оптикой 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
Специалисты фирмы Oracle Lighting, специализирующейся на выпуске оригинальной светотехники для автомобилей, подготовили необычный комплект передних фар для Jeep Wrangler и соплатформенного пикапа Gladiator. Оптика продаётся в виде единой детали, включающей в себя фары ближнего и дальнего света, ходовые огни, поворотники и радиаторную решётку.
Помимо эстетических отличий от обычной оптики, изделие Oracle Lighting безопаснее штатных фар головного света. Диодные поворотники в четыре раза ярче заводских ламп, кроме того, тюнинговые фары отличаются индивидуальной регулировкой, что позволяет корректно настроить световой пучок на лифтованных «Джипах».
Производитель заявляет мощность светового излучения новой оптики на уровне 4000 люмен. Дневные ходовые огни решётки Oracle Lighting состоят из 200 светодиодов, а в четырёх нижних блок-фарах установлены ещё 24 светодиода. Модернизированную решётку можно самостоятельно установить на любой Wrangler, начиная с 2007 года выпуска и на Gladiator 2019 года выпуска.
Хотя Jeep Wrangler четвёртого поколения JL продаётся всего год, в США на изделие Oracle Lighting наверняка будет спрос, ведь в базовой комплектации фары у «Джипа» галогеновые. Решётка Vector ProSeries в чёрном цвете обойдётся в 845 долларов 95 центов (около 56 тысяч рублей по текущему курсу). За дополнительную плату мастера из штата Луизиана покрасят деталь в любой заводской цвет.
В России изделие от Oracle Lighting вряд ли поступит в продажу, ведь новое поколение Wrangler у нас стоит от 3,54 миллиона рублей и за полгода дилеры смогли реализовать 228 американских «Джипов».
Источник: motor1.com
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Автоновости , Jeep , Jeep Wrangler , Oracle
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