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Названа опасность застрявших в протекторе шины камней 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Камни, застрявшие в протекторе шины, опасны тем, что могут «стрелять», помешать балансировке, поспособствовать коррозии и даже разорвать шину. Об этом сообщает АвтоВзгляд.
Порой застрявшие камни буквально выстреливают из протектора и попадают в другие машины, оставляя трещины на их стеклах или сколы на их кузовах.
Те же, что остаются, мешают балансировке колес. Именно по этой причине ответственные сотрудники шиномонтажей при смене резины их удаляют.
Более того, даже мелкие камни, грани которых острые, способны со временем прорезать шину, что грозит ее разрывом — не исключено, что на полном ходу.
Наконец, камни могут добраться до металлического корда, освободить путь влаге и, как следствие, поспособствовать коррозии в этом месте каркаса.
«Что делать? Следить за тем, чтобы в протекторе не задерживались хотя бы крупные камешки», — подытожил автор публикации.
Автоновости
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