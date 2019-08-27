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Россиянам разрешат спорить с ГИБДД онлайн 

Рамблер + ещё 33 5 часов назад
Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, при помощи нового сервиса на Госуслугах. Об этом со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Максима Паршина сообщает газета «Известия».
По данным издания, новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте gosuslugi.ru в 2020 году. А до этого, по словам замглавы Минкомсвязи, прототип услуги будет показан гражданам для получения от них замечаний и предложений.
Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого письма начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе, и в них будут содержаться все подробности (характер, время, место нарушения). К жалобе на постановление о штрафе можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания, например, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора, отмечает газета.
По данным издания, сейчас автовладельцам, не согласным с выписанным постановлением, приходится лично подавать заявление в ГИБДД, либо отправлять заказным письмом.
При этом в Федерации автовладельцев России считают, что пока нет эффективного механизма обжалования штрафов с камер и, если ГИБДД не согласится с аргументами автовладельца, в конечном итоге ему всё равно придется идти в суд. Глава президиума экономической коллегии адвокатов Свердловской области Владимир Винницкий также отметил, что КоАП сейчас не предусматривает обжалования штрафов в электронном виде и в него придется вносить поправки.
Комментарии9
Автоновости , Видео , Владимир Винницкий , Максим Паршин , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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