Россиянам разрешат спорить с ГИБДД онлайн

Максима Паршина Российские автовладельцы смогут обжаловать штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения, при помощи нового сервиса на Госуслугах. Об этом со ссылкой на замглавы Минкомсвязи сообщает газета «Известия».

По данным издания, новый сервис планируется запустить в тестовом режиме на сайте gosuslugi.ru в 2020 году. А до этого, по словам замглавы Минкомсвязи, прототип услуги будет показан гражданам для получения от них замечаний и предложений.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого письма начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе, и в них будут содержаться все подробности (характер, время, место нарушения). К жалобе на постановление о штрафе можно будет прикрепить документы, подтверждающие неправомерность наказания, например, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора, отмечает газета.

По данным издания, сейчас автовладельцам, не согласным с выписанным постановлением, приходится лично подавать заявление в ГИБДД , либо отправлять заказным письмом.