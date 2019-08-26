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ЦОДД сообщил о возвращении пробок на дороги Москвы 

News.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об осложнении дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.
По данным ЦОДД, пробки начнут возвращаться в Москву с 26 августа «вместе с отпускниками, студентами и школьниками». В организации предполагают, что трафик на главных столичных магистралях вырастет на 15-17%. На дорогах ожидается до 125 тысяч машин в сутки.
ЦОДД уточняет, что особенно сложная ситуация может сложиться у торговых центров и детских магазинов.
Как ранее писал News.ru, по итогам 201 года Москва заняла пятое место в мировом рейтинге городов с наибольшим процентом пробок на дорогах.
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