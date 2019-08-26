ЦОДД сообщил о возвращении пробок на дороги Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об осложнении дорожной ситуации в Москве в последние дни лета.

По данным ЦОДД, пробки начнут возвращаться в Москву с 26 августа «вместе с отпускниками, студентами и школьниками». В организации предполагают, что трафик на главных столичных магистралях вырастет на 15-17%. На дорогах ожидается до 125 тысяч машин в сутки.

ЦОДД уточняет, что особенно сложная ситуация может сложиться у торговых центров и детских магазинов.

Как ранее писал News.ru, по итогам 201 года Москва заняла пятое место в мировом рейтинге городов с наибольшим процентом пробок на дорогах.