В Москву возвращаются пробки

Отпускники, студенты и школьники вернутся в Москву и привезут с собой пробки, рассказали Интерфаксу в Центре организации дорожного движения.

Согласно сведениям ЦОДД, упомянутые категории горожан начнут возвращаться в столицу с 26 августа, а дорожные заторы — вместе с ними.

В центре ожидают роста трафика на 100-125 тысяч автомобилей в сутки (15-17%), а также того, что хуже всего дела будут обстоять у детских магазинов и торговых центров — вероятно, по причине скорого начала учебного года и подготовки к нему.

Там отметили, что в последний раз пробки в Москве достигали девяти баллов 27 июня из-за ливня, а максимальных 10-и — 7 марта из-за приближения Международного женского дня.

В беседе с ТАСС в пресс-службе ЦОДД рассказали, что понедельник будет спокойнейшим днем с точки зрения заторов (со стабильными часами пик — до 9:00 утром, с 17:00 до 19:00 вечером), но с каждым днем плотность движения будет расти, в воскресенье достигнув максимума.