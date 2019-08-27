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Минпромторг может организовать досборку внедорожников Aurus в ОАЭ 

РИА Новости + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Минпромторг РФ ведет переговоры о возможности организации досборки внедорожников Aurus в ОАЭ на рубеже 2021-2022 годов с целью их дальнейшей дистрибуции в регионе, сообщил глава министерства Денис Мантуров журналистам на авиасалоне МАКС.
"Может быть во второй половине следующего года (поставка — ред.). У нас складывается дефицит здесь, ведем с ними переговоры, чтобы по внедорожникам в конце 2021-2022 года, может быть, делать какую-то подсборку там, когда мы сертифицируем, начнем производить у себя (машины — ред.). Нам требуется время, чтобы провести маркетинговую работу, анализ количества автомобилей и стран, которые на Ближнем Востоке будут заинтересованы (в покупке Aurus — ред.)", — сказал министр.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
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