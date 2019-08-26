Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

JAC привезла в Россию новый дешевый пикап 

Авторамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Авторамблер
Китайский бренд представил новый пикап для российского рынка — JAC T6, сообщают «Известия» в понедельник. По словам представителей JAC, автомобиль адаптирован для непростых российских дорог, и, по предварительным прогнозам, постепенно займет 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов в стране.
По габаритам пикап получился почти таким же, как его соотечественник Foton Tunland: в длину T6 достигает 5325 мм, в ширину — 1880 мм, а в высоту — 1830 мм при колесной базе в 3090 мм.
В список оснащения стартовой версии Intermediate входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, аудиосистема с четырьмя динамиками, бортовой компьютер, зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, задние датчики парковки, центральный замок и передние подушки безопасности водителя и пассажира.
В версии подороже — Full Pro — доступен кожаный салон, система бесключевого доступа и аудиосистема уже с шестью динамиками.
На выбор предложат два двигателя: 177-сильный бензиновый мотор объемом два литра и «дизель» того же объема мощностью 136 л.с. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.
Сильная сторона модели — цена. «Базовый» пикап с бензиновым мотором предложат за 1,29 млн руб. Это значительно меньше, чем стоимость того же Tunland, которая стартует с 1,65 млн руб. За дизельный T6 Intermediate придется доплатить 100 тыс. руб.
Комплектация T6 Full Pro будет доступна по цене от 1,39 млн рублей за «бензин» до 1,49 млн рублей за «дизель».
В продажу новинка поступит уже 1 сентября.
Авторамблер: последние новости
Volkswagen готовится к смене логотипа В России подорожали автомобили Hyundai Названы самые женские марки машин
Комментарии
Автоновости , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вынесен приговор по делу о ДТП с беременной москвичкой1
В Ташкенте опрокинулся автобус
Машину смяло: как погиб Хомский34
Двукратный чемпион Олимпийских игр попал в ДТП
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Шипы» и антирадар4
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение