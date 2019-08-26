JAC привезла в Россию новый дешевый пикап

Китайский бренд представил новый пикап для российского рынка — JAC T6, сообщают «Известия» в понедельник. По словам представителей JAC, автомобиль адаптирован для непростых российских дорог, и, по предварительным прогнозам, постепенно займет 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов в стране.

По габаритам пикап получился почти таким же, как его соотечественник Foton Tunland: в длину T6 достигает 5325 мм, в ширину — 1880 мм, а в высоту — 1830 мм при колесной базе в 3090 мм.

В список оснащения стартовой версии Intermediate входят 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, аудиосистема с четырьмя динамиками, бортовой компьютер, зеркала и стеклоподъемники с электроприводом, кондиционер, задние датчики парковки, центральный замок и передние подушки безопасности водителя и пассажира.

В версии подороже — Full Pro — доступен кожаный салон, система бесключевого доступа и аудиосистема уже с шестью динамиками.

На выбор предложат два двигателя: 177-сильный бензиновый мотор объемом два литра и «дизель» того же объема мощностью 136 л.с. Оба агрегата работают в паре с шестиступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.

Сильная сторона модели — цена. «Базовый» пикап с бензиновым мотором предложат за 1,29 млн руб. Это значительно меньше, чем стоимость того же Tunland, которая стартует с 1,65 млн руб. За дизельный T6 Intermediate придется доплатить 100 тыс. руб.

Комплектация T6 Full Pro будет доступна по цене от 1,39 млн рублей за «бензин» до 1,49 млн рублей за «дизель».

В продажу новинка поступит уже 1 сентября.