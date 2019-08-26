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ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Шипы» и антирадар 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Знак «Шипы» и «Антирадар»: какие знаки на автомобилях являются правомерными? Давайте послушаем пояснения от ГИБДД.
В ГИБДД дали пояснение по ситуации, связанной со штрафами, начисляемыми за знак «Ш» и антирадар. В МВД появилась информация о том, какие наклейки являются правомерными, а какие противоречат действующим нормам законодательства Российской Федерации.
Дело в том, что в ГИБДД было сделано обращение по поводу того, чтобы сотрудники пояснили ситуацию. А именно является ли правомерным штраф в сумме 500 р. за антирадар.
В МВД было сказано, что в правительственный аппарат был направлен документ о том, чтобы штрафы за отсутствие знака были отменены. Поэтому автомобилистов от начисления санкций освободят.
Наряду с этим в соответствии с нормами ч. 1 ст. 12.5 Кодекса по административным правонарушениям недопустима установка предметов, которые препятствуют обзору водителя. Поэтому в рамках данной статьи законодательства за монтаж антирадара водителю грозит штрафное начисление в сумме 500 р.
Запрет распространяется на видеорегистраторы и навигаторы, установленные в области лобового стекла. Ведь, по мнению правоохранителей, все это может мешать обзору и быть причиной ДТП.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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