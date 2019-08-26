ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Шипы» и антирадар

Знак «Шипы» и «Антирадар»: какие знаки на автомобилях являются правомерными? Давайте послушаем пояснения от ГИБДД

В ГИБДД дали пояснение по ситуации, связанной со штрафами, начисляемыми за знак «Ш» и антирадар. В МВД появилась информация о том, какие наклейки являются правомерными, а какие противоречат действующим нормам законодательства Российской Федерации.

Дело в том, что в ГИБДД было сделано обращение по поводу того, чтобы сотрудники пояснили ситуацию. А именно является ли правомерным штраф в сумме 500 р. за антирадар.

В МВД было сказано, что в правительственный аппарат был направлен документ о том, чтобы штрафы за отсутствие знака были отменены. Поэтому автомобилистов от начисления санкций освободят.

Наряду с этим в соответствии с нормами ч. 1 ст. 12.5 Кодекса по административным правонарушениям недопустима установка предметов, которые препятствуют обзору водителя. Поэтому в рамках данной статьи законодательства за монтаж антирадара водителю грозит штрафное начисление в сумме 500 р.

Запрет распространяется на видеорегистраторы и навигаторы, установленные в области лобового стекла. Ведь, по мнению правоохранителей, все это может мешать обзору и быть причиной ДТП.