«Письма счастья»: российские автолюбители смогут обжаловать штрафы в Сети

Новый сервис начнет работать в тестовом режиме в 2020 году.

В России планируют ввести систему обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) без визита в ГИБДД . Сейчас автовладелец, несогласный с выписанным штрафом, должен лично прийти в Госавтоинспекцию и подать заявление, либо отправить его заказным письмом.

В 2020 году в тестовом режиме на сайте Госуслуг планируют запустить новый сервис, который позволит дистанционно обращаться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок.

Как рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин , чтобы воспользоваться новым сервисом, автовладельцу нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого он будет получать извещения в тот же день, когда были выписаны штрафы.

В «письме счастья» будут прикреплены фотографии, а так же указаны место, время и характер нарушения. В ответ автолюбитель сможет отправить вместе с заявлением об обжаловании выписанного штрафа свои доказательства, подтверждающие неправомерность наказания. К доказательствам можно отнести записи видеорегистратора, различные документы и экспертизы, пишут «Известия».