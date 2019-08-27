Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Письма счастья»: российские автолюбители смогут обжаловать штрафы в Сети 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Новый сервис начнет работать в тестовом режиме в 2020 году.
В России планируют ввести систему обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) без визита в ГИБДД. Сейчас автовладелец, несогласный с выписанным штрафом, должен лично прийти в Госавтоинспекцию и подать заявление, либо отправить его заказным письмом.
В 2020 году в тестовом режиме на сайте Госуслуг планируют запустить новый сервис, который позволит дистанционно обращаться не только в ГИБДД, но и к операторам парковок.
Как рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, чтобы воспользоваться новым сервисом, автовладельцу нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого он будет получать извещения в тот же день, когда были выписаны штрафы.
В «письме счастья» будут прикреплены фотографии, а так же указаны место, время и характер нарушения. В ответ автолюбитель сможет отправить вместе с заявлением об обжаловании выписанного штрафа свои доказательства, подтверждающие неправомерность наказания. К доказательствам можно отнести записи видеорегистратора, различные документы и экспертизы, пишут «Известия».
ТК «Звезда»: последние новости
Как две квартиры в центре Москвы: названа цена седана Aurus В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов В Москве после ДТП на Бали скончалась известная тревел-блогер
Комментарии
Автоновости , Видео , Максим Паршин , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На внутренней стороне МКАД горит автобус
Автобус протаранил девять машин в Кирове
Молодожены погибли спустя несколько минут после свадьбы57
Вынесен приговор по делу о ДТП с беременной москвичкой8
В Ташкенте опрокинулся автобус
Видео
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
01:00
Автомобиль пролетел сквозь надземный пешеходный переход
ДТП
00:15
Один человек погиб: под Подольском столкнулись пять машин
ДТП
01:04
Запретят ли ездить на старых машинах
Автоновости Статьи
02:45
Автопилот не распознал: Tesla сгорела на МКАД
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение