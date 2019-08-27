Московские водители стали чаще пропускать пешеходов 

За январь-июнь количество штрафов за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в два раза в годичном выражении.
Об этом написал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
В ведомстве отметили, что число постановлений уменьшилось даже несмотря на рост количества камер фотовидеофиксации на столичных дорогах. В начале августа ЦОДД сообщал об установке 28 новых камер в Москве, общее число которых выросло до 2743.
В понедельник Минтранс предложил обучить Подмосковные камеры штрафовать водителей, не пропускающих людей на переходах, сообщал "Авторамблер". На сегодняшний день камеры в области фиксируют в первую очередь превышение скорости, но некоторые комплексы уже перенастроили для фиксации других нарушений ПДД.