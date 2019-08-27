Московские водители стали чаще пропускать пешеходов

За январь-июнь количество штрафов за непропуск пешеходов на зебрах сократилось более чем в два раза в годичном выражении.

Об этом написал в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве отметили, что число постановлений уменьшилось даже несмотря на рост количества камер фотовидеофиксации на столичных дорогах. В начале августа ЦОДД сообщал об установке 28 новых камер в Москве, общее число которых выросло до 2743.