В семействе бренда Aurus появился обещанный вертолет

Расширение модельной линейки отечественного премиального бренда Aurus за пределы автомобильной сферы обещалось давно, причем вместе с вертолетом упоминался и мотоцикл. На открывшемся сегодня авиасалоне МАКС представлен демо-вертолет Ансат с интерьером в стиле Aurus Senat.

Разработкой оформления салона вертолета занимались специалисты НАМИ (которые участвовали в создании собственно Aurus Senat) и инженеры "Вертолетов России". Как сообщает пресс-служба холдинга, салон оснащен целым рядом оригинальных решений, которые применяются на седанах. Например, вертолет снабдили светозащитной системой с сенсорным управлением.

Кроме того, пассажирские места вертолета оборудованы индивидуальным освещением и дефлекторами вентиляции, также предусмотрена возможность инсталляции портов для зарядки гаджетов. Конструкция самого вертолета пережила порядка 10 изменений для улучшения эргономики пассажирской части. Разработка салона началась в апреле нынешнего года, то есть проект был реализован в достаточно короткие сроки.

"Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника — созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта", — отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова.

Андрей Богинский. "Уверен, что Ансат станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы будем готовы принять заказы на новую машину", — пообещал, в свою очередь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России"

Ранее сообщалось, что на базе силовой установки, созданной для автомобильного бренда, может быть разработан авиационный двигатель.