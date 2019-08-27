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В семействе бренда Aurus появился обещанный вертолет 

Автовести + ещё 27 3 часа назад
Фото: © Вертолеты России
Расширение модельной линейки отечественного премиального бренда Aurus за пределы автомобильной сферы обещалось давно, причем вместе с вертолетом упоминался и мотоцикл. На открывшемся сегодня авиасалоне МАКС представлен демо-вертолет Ансат с интерьером в стиле Aurus Senat.
Разработкой оформления салона вертолета занимались специалисты НАМИ (которые участвовали в создании собственно Aurus Senat) и инженеры "Вертолетов России". Как сообщает пресс-служба холдинга, салон оснащен целым рядом оригинальных решений, которые применяются на седанах. Например, вертолет снабдили светозащитной системой с сенсорным управлением.
Кроме того, пассажирские места вертолета оборудованы индивидуальным освещением и дефлекторами вентиляции, также предусмотрена возможность инсталляции портов для зарядки гаджетов. Конструкция самого вертолета пережила порядка 10 изменений для улучшения эргономики пассажирской части. Разработка салона началась в апреле нынешнего года, то есть проект был реализован в достаточно короткие сроки.
"Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника — созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта", — отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова.
"Уверен, что Ансат станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы будем готовы принять заказы на новую машину", — пообещал, в свою очередь, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Ранее сообщалось, что на базе силовой установки, созданной для автомобильного бренда, может быть разработан авиационный двигатель.
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Автоновости , Андрей Богинский , Анатолий Сердюков , Ростех , АО "Вертолеты России"
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