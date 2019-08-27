Компания BMW презентовала бронированный внедорожник X5 Protection VR6

Немецкий автомобилестроитель BMW презентовал новый бронированный внедорожник X5 Protection VR6. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, модель оснащена 4,4-литровым твин-турбо движком V8 мощностью 530 «лошадок».

Стальные панели в крыше, боковинах и дверях способны выдержать попадание пуль калибра 7,62 мм от автомата Калашникова. Толщина стекол достигает около 30 миллиметров. В днище багажника есть дополнительные элементы из алюминия для защиты. Что касается 20-дюмовых колес, то даже при полной потере давления они смогут функционировать.