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Компания BMW презентовала бронированный внедорожник X5 Protection VR6 

Car.ru + ещё 10 4 часа назад
Фото: TopGearRussia.ru
Немецкий автомобилестроитель BMW презентовал новый бронированный внедорожник X5 Protection VR6. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, модель оснащена 4,4-литровым твин-турбо движком V8 мощностью 530 «лошадок».
Стальные панели в крыше, боковинах и дверях способны выдержать попадание пуль калибра 7,62 мм от автомата Калашникова. Толщина стекол достигает около 30 миллиметров. В днище багажника есть дополнительные элементы из алюминия для защиты. Что касается 20-дюмовых колес, то даже при полной потере давления они смогут функционировать.
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