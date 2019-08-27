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ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина 

Рамблер + ещё 2 32 минуты назад
ГИБДД не оштрафует президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема, так как требования ПДД не распространяются на протокольные мероприятия. Об этом сообщается в ответе полицейских на запрос юриста Максима Чихунова. Документ опубликован на его странице в Facebook.
10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе Путин проехал на мотоцикле «Урал» без шлема. Чихунов обратил на это внимание и направил запрос в местное управление ГИБДД.
В своем ответе полицейские отметили, что под дорожным движением законодательство понимает «совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог».
«Вместе с тем, во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения отсутствуют (т.е. не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)», — подчеркнули в ГИБДД.
В связи с этим, по словам инспекторов, нормы ПДД не распространяются на протокольные мероприятия, их участников и задействованный транспорт.
В мае Путин принял участие в церемонии открытия автомобильной части Крымского моста. Он проехал по мосту за рулем «КамАЗа», не пристегнувшись ремнем безопасности. В ФСО тогда объяснили, что президент ехал по мосту до его официального открытия, когда мост еще не являлся дорогой общего пользования и имел статус строительной площадки, движение по которой не регулируют ПДД.
Комментарии162
Автоновости , Видео , Владимир Путин , Ночные волки , Камаз , ГИБДД , Федеральная служба охраны
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