ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина

ГИБДД не оштрафует президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема, так как требования ПДД не распространяются на протокольные мероприятия. Об этом сообщается в ответе полицейских на запрос юриста Максима Чихунова. Документ опубликован на его странице в Facebook.

10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе Путин проехал на мотоцикле «Урал» без шлема. Чихунов обратил на это внимание и направил запрос в местное управление ГИБДД.

В своем ответе полицейские отметили, что под дорожным движением законодательство понимает «совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог».

«Вместе с тем, во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов, соответствующие общественные отношения отсутствуют (т.е. не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)», — подчеркнули в ГИБДД.

В связи с этим, по словам инспекторов, нормы ПДД не распространяются на протокольные мероприятия, их участников и задействованный транспорт.