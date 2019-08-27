Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любимый автомобиль независимой Украины оказался российским 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
С момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей. Статистику собрали Auto Consulting и эксперты AC Heritage.
Второе место осталось за машинами Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), третьим стал южнокорейский производитель Daewoo. Также в пятерку входят Chevrolet (224 тысячи новых автомобилей) и Toyota (210 тысяч).
C 1991 года автодилеры на Украине продали 4,3 миллиона новых автомобилей. В тройку любимых у покупателей вошли Lanos\Sens, Lada Samara и Lada-Классика. «АвтоВАЗ» держался в лидерах рынка с 1991-го по 2012 год. За это время бывали годы, когда российский завод занимал более 60 процентов украинского авторынка.
В исследовании отмечается, что на новые продажи за это время пришлось 52 процента всего автопарка страны. Оставшиеся 27 процентов остались на территории со времен Советского Союза, а 21 процент куплены подержанными из-за рубежа.
Ранее сообщалось, что с 1 августа в России поднялись цены на все модели автомобилей Lada. В среднем повышение составило один процент. Сильнее всего подорожала Vesta — на семь тысяч рублей. В январе из-за роста НДС все машина Lada подорожали на три процента.
Последние новости
В России опять изменят пенсионную систему Москвичам поднимут пенсии Эрдоган спросил Путина о покупке Су-57 и получил ответ
Комментарии58
Автоновости , Видео , Chevrolet , ЗАЗ , Lada , Toyota , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Внедорожники Aurus будут дособирать в ОАЭ
Эрдогану пообещали подарить машину как у Путина
«GM — Автоваз» приостановит производство1
Подмосковным водителям сообщат о камерах3
В семействе Aurus появился вертолет
Видео
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
00:47
Дама без одежды оседлала красный Ferrari
ДТП
00:11
В ДТП на юге Москвы погиб полицейский
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение