Любимый автомобиль Украины оказался российским

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Независимые украинцы предпочли российские авто 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российский АвтоВАЗ продал жителям независимой Украины больше всех автомобилей, свидетельствуют подсчеты AC Heritage и Auto Consulting.
Всего с 1991 по 2018 годы на Украине было продано 4,3 миллиона новых легковых автомобилей. Это 52% нынешнего автопарка страны.
Больше всех машин, без малого миллион, за эти годы украинцам продал АвтоВАЗ. Второе место по продажам занимает ЗАЗ, третье — Дэу, четвертое — Шевроле (224 тысячи авто), а пятое — Тойота (210 тысяч).
В 1991-1994 годах лидером по продажам новых легковушек на Украине был ЗАЗ, затем на протяжении 17 лет — Лада. Лишь в 2012-м российские машины сместила южнокорейская марка Хендай. Ее в 2013-м сместил ЗАЗ, его в 2014-м — Тойота. С тех пор японская корпорация остается лидером продаж на Украине.
Самой популярной моделью в 1991-2018 годах на Украине является Дэу/ЗАЗ Ланос/Сенс, второй по популярности — Лада Самара, а третьей — Лада Классика. Следом за ними расположились ЗАЗ Славута, ЗАЗ Таврия, Шевроле Авео и Шкода Октавия.
Комментарии193
Автоновости , Видео , Chevrolet , ЗАЗ , Lada , Toyota , Skoda , Автоваз
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