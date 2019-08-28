Любимый автомобиль Украины оказался российским

Независимые украинцы предпочли российские авто

Российский АвтоВАЗ продал жителям независимой Украины больше всех автомобилей, свидетельствуют подсчеты AC Heritage и Auto Consulting.

Всего с 1991 по 2018 годы на Украине было продано 4,3 миллиона новых легковых автомобилей. Это 52% нынешнего автопарка страны.

Больше всех машин, без малого миллион, за эти годы украинцам продал АвтоВАЗ. Второе место по продажам занимает ЗАЗ , третье — Дэу, четвертое — Шевроле (224 тысячи авто), а пятое — Тойота (210 тысяч).

В 1991-1994 годах лидером по продажам новых легковушек на Украине был ЗАЗ, затем на протяжении 17 лет — Лада . Лишь в 2012-м российские машины сместила южнокорейская марка Хендай. Ее в 2013-м сместил ЗАЗ, его в 2014-м — Тойота. С тех пор японская корпорация остается лидером продаж на Украине.