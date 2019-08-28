Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей 

Motor.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Motor
По данным «Автостата», средний возраст владельцев внедорожников Lada 4x4 составляет 42 года, в то время как другие модели российского бренда выбирают более молодые покупатели.
По результатам опроса, который был проведен в период с 2013 по 2019 год, средний возраст покупателей, которые приходят в салон за Lada Vesta или Lada XRay, равен 41 году. Еще моложе те, кто выбирает «классику» и Kalina — 37 лет. Самими молодыми же оказались водители Priora, Samara и «десяток» — их средний возраст 34 года.
В рамках исследования аналитики изучили 240 тысяч анкет автовладельцев в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что средний возраст российского автомобилиста составляет 37 лет. Причем самым «молодежным» брендом является Infiniti (33 года), следом идут BMW (35 лет) и Lada (36 лет). В топ-5 также входят Honda и Mazda, а на шестом и седьмом месте располагаются Subaru и Mercedes-Benz соответственно.
Средний возраст тех, кто ездит на автомобилях SsangYong и Great Wall, равен 41 году. Владельцам Land Rover, Chery, Suzuki и Renault в среднем по 40 лет, а Citroen, Volvo и УАЗ выбирают 39-летние.
Ранее «Автостат» выяснил, к какому полу относятся владельцы машин тех или иных марок. Наиболее «женской» оказалась Chery, а «мужским» брендом назвали Infiniti.
Источник: Автостат
Motor.ru: последние новости
В России появятся два новых китайских кроссовера «АвтоВАЗ» будет собирать меньше автомобилей Названо время и место премьеры внедорожника Aurus
Комментарии
Автоновости , Volvo , Chery , Subaru , BMW , Citroen , Lada Vesta , Suzuki , Lada , Mazda , УАЗ , Renault , Rover , Honda , Lada XRAY , SsangYong , Land Rover , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Камеры начнут выписывать новый штраф1
Range Rover насмерть сбил ребенка в Москве3
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
В России появятся два новых китайских кроссовера
Хакеры придумали, как взломать 25 тысяч автомобилей
Видео
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение