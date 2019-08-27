Водителей начали предупреждать о камерах-треногах

Перед мобильными камерами на дорогах Московской области появляются специальные указатели, пишет "Коммерсантъ" во вторник. Через три месяца их число вырастет до 500.

На новых указателях на желтом фоне написано "Внимание! Передвижные комплексы". К зиме такие таблички должны появиться на всех участках трасс, где могут быть расположены мобильные комплексы фотовидеофиксации. Сейчас их в области 200 штук, и их периодически перемещают с места на место.

"Указатели будут ставить заблаговременно, до мест дислокации камер, чтобы водители заранее успели перестроиться", — сказал представитель Минтранса.

Сейчас в регионах табличками обозначают только стационарные комплексы, установленные на столбах или Г-образных опорах. Московская область стала пионером в обозначении мобильных камер. Остальные регионы пока не торопятся следовать ее примеру, хотя водители по всей стране негодуют из-за того, что расположение треног частенько оказывается сюрпризом.

Нередко автовладельцы не могут справиться с гневом: известны случаи, когда треноги ломали различными способами, проявляя удивительную изобретательность.

Расположение камер понемногу стали раскрывать после июньской речи Путина, в которой он раскритиковал спрятанные комплексы и назвал подобную практику "беспределом".