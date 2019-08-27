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Эрдогану пообещали подарить машину как у Путина с оговоркой 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: lenta.ru
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пообещали подарить лимузин Aurus — как у президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Это произошло во время визита Эрдогана и Путина на авиасалон МАКС, который открылся в Подмосковье. Осматривая новый представительский вертолет с салоном как у президентского автомобиля, Эрдоган поинтересовался его ценой.
«Восемь миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок», — ответили ему.
На такое предложение турецкий лидер согласился.
Ранее во вторник, 27 августа, Путин показал своему турецкому коллеге лимузин Aurus.
«Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать», — писал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Семейство автомобилей представительского класса Aurus состоит из лимузина, седана и минивэна. Линейку транспортных средств дополнили вертолетом класса люкс.
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Автоновости , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин
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