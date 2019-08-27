Эрдогану пообещали подарить машину как у Путина с оговоркой

Это произошло во время визита Эрдогана и Путина на авиасалон МАКС, который открылся в Подмосковье. Осматривая новый представительский вертолет с салоном как у президентского автомобиля, Эрдоган поинтересовался его ценой.

«Восемь миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок», — ответили ему.

На такое предложение турецкий лидер согласился.

Ранее во вторник, 27 августа, Путин показал своему турецкому коллеге лимузин Aurus.

«Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать», — писал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus состоит из лимузина, седана и минивэна. Линейку транспортных средств дополнили вертолетом класса люкс.