Подмосковным водителям сообщат, где находятся камеры

Региональный минтранс принял решение информировать водителей о приближении не только к стационарным камерам, но и к мобильным комплексам — так называемым "треногам", которые могут менять свое местоположение. К максимальному информированию водителей в июне на заседании Госсовета призвал президент Владимир Путин

Как сообщает "КоммерсантЪ", сообщать водителям о камерах будут при помощи информационных табличек желтого цвета с надписью "Внимание! Передвижные комплексы". Уже до конца осени их должны расставить на всех участках подмосковных трасс, где такие комплексы используются. Как заявили в ведомстве, всего табличек будет размещено около пятисот, несмотря на то, что на данный момент общее число подмосковных камер составляет порядка двух сотен.

Ранее информационные таблички в подавляющем большинстве случаев использовались для обозначения стационарных камер, но, по словам экспертов издания, повсеместное распространение необозначенных передвижных комплексов вызывало регулярную критику со стороны водителей. Принято считать, что такие камеры устанавливают скрытно и таким образом, чтобы собрать побольше штрафов.

Пока неизвестно, будут ли использоваться в Подмосковье стационарные информационные щиты или же таблички, такие же мобильные, как и камеры. По мнению некоторых экспертов, для достижения максимальной эффективности подобных знаков следовало бы обязать операторов комплексов выставлять их метров за 200-500 до камер. Если же этого сделано не будет, отменять все вынесенные необозначенной камерой штрафы.