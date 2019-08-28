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Hyundai выпустила гибридную версию паркетника Hyundai Kona 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Hyundai
Компания Hyundai провела премьеру своей новой модели кроссовера Hyundai Kona. Паркетник обзавелся гибридной модификацией и дебютировал на мероприятии в Амстердаме. Максимальную мощность в 105 л.с. будет обеспечивать бензиновый двигатель GDI Kappa с четырьмя цилиндрами. Гибридная модификация появится в линейке Kona вместе с бензиновой и полностью электрической версиями. В помощь бензиновому агрегату появится синхронный электромотор, оснащенный постоянными магнитами, выдающий мощность в 43,5 л.с. и максимальный крутящий момент 170 Нм.
Есть также литий-ионная батарея емкостью 1,56 кВт/ч из полимеров с суммарной мощностью 141 л.с. и крутящим моментом 265 Нм. Hyundai Kona в гибридной комплектации сможет похвастаться 6-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, по желанию можно устанавливать спортивный режим с помощью подрулевых переключателей.
Несмотря на оснащение, дорожные характеристики новинки окажутся средними: до 100 км/ч она разгонится за 11,2 секунды, а максимальная скорость достигает 160 км/ч. Главной особенностью оснащения гибридной станет система Bluelink, оснащенная встроенной телематикой. В салоне появится опциональная аудио-видео навигационная система (AVN) с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и функцией распознавания голоса на шести языках, а также Hyundai Live Services.
В экстерьере гибридного Hyundai Kona отличительной чертой стали 16-дюймовые легкосплавные диски, специальный набор цветов в оформлении интерьера, окраска Blue Lagoon. В Европе новинка уже доступна к заказу.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Kona
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