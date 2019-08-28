Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Камеры начнут выписывать новый штраф 

Авторамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сейчас система уже запущена в Москве, но работает в тестовом режиме и выдает только предупреждения водителям без полисов "автогражданки". Штрафы начнут приходить с начала 2020 года, сообщил изданию Autonews вице-премьер Максим Акимов в среду.
При этом данные о незастрахованных автовладельцах уже поступают в МВД, где сверяются с данными из базы Российского союза автостраховщиков (РСА). Как сообщалось ранее, предупреждения уже успели получить более 5,5 тысяч водителей.
"Начиная с первого квартала 2020 г. это будут уже не предупреждения, а штрафы", — заявил Акимов. Напомним, штраф за езду без действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей или 400 рублей со скидкой в случае досрочной уплаты.
Тестирование системы началось в Москве в июле. Ее разработкой занимаются Госавтоинспекция, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и РСА. Если камера допустит ошибку и поймает водителя с оформленной "автогражданкой", он может пожаловаться РСА по горячей линии.
Отмечалось, что если система хорошо себя зарекомендует в столице, ее запустят и в других городах — сначала в Санкт-Петербурге, а потом и по всей стране.
В понедельник Минтранс рассказал, что камеры в Подмосковье начнут штрафовать водителей за непропуск пешеходов.
Авторамблер: последние новости
ГИБДД отказалась штрафовать Путина Назван любимый автобренд украинцев. И он российский Умельцы превратили "Ниву" в подлодку
Комментарии1
Автоновости , Максим Акимов , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей
Range Rover насмерть сбил ребенка в Москве3
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
В России появятся два новых китайских кроссовера
Хакеры придумали, как взломать 25 тысяч автомобилей
Видео
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
00:25
Мажор прокатил полицейского на капоте
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение