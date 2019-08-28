Камеры начнут выписывать новый штраф

Сейчас система уже запущена в Москве, но работает в тестовом режиме и выдает только предупреждения водителям без полисов "автогражданки". Штрафы начнут приходить с начала 2020 года, сообщил изданию Autonews вице-премьер Максим Акимов в среду.

При этом данные о незастрахованных автовладельцах уже поступают в МВД , где сверяются с данными из базы Российского союза автостраховщиков (РСА). Как сообщалось ранее, предупреждения уже успели получить более 5,5 тысяч водителей.

"Начиная с первого квартала 2020 г. это будут уже не предупреждения, а штрафы", — заявил Акимов. Напомним, штраф за езду без действующего полиса ОСАГО составляет 800 рублей или 400 рублей со скидкой в случае досрочной уплаты.

Тестирование системы началось в Москве в июле. Ее разработкой занимаются Госавтоинспекция , Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и РСА. Если камера допустит ошибку и поймает водителя с оформленной "автогражданкой", он может пожаловаться РСА по горячей линии.

Отмечалось, что если система хорошо себя зарекомендует в столице, ее запустят и в других городах — сначала в Санкт-Петербурге, а потом и по всей стране.