«АвтоВАЗ» будет собирать меньше автомобилей 

Компания «АвтоВАЗ» с сентября замедлит на неопределенный срок темпы выпуска машин на линиях, где собирают автомобили альянса Renault-Nissan, узнала газета «Ведомости». В связи с этим сократятся объемы производства моделей Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Renault Sandero и Sandero Stepway.
По собственной информации издания, такое решение было принято в связи с ожидаемым падением продаж новых автомобилей в России. Однако на заводе не уточнили, насколько был скорректирован производственный план, но подчеркнули, что количество рабочих дней, продолжительность смен и численность персонала сокращать не планируется.
Снижение объемов выпуска затронет и Lada 4x4. Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ», где налажена сборка внедорожников, приостановит производство в первый месяц осени. Предположительно, это произойдет в период со 2 по 6 сентября.
Еще один завод, который может скорректировать производственный план в связи с ухудшением ситуации на рынке новых автомобилей, это «Группа ГАЗ». Ожидается, что в период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года на сборочной площадке сократят рабочую неделю до четырех дней.
Ранее стало известно, что в июне «АвтоВАЗ» вынужденно останавливал производство из-за нехватки комплектующих. Тогда сообщалось, что нижегородский завод «Автокомпонент» нарушил свои обязательства.