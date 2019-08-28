Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов

Руководители автомобильного концерна Volkswagen планируют не отказываться от использования дизельных моторов, ранее использованных для выпуска машин бренда.

По словам конструкторов компании, разработанные дизельные двигателя отлично подходят для некоторых машин, поэтому менять их, как минимум, не рационально.

Так, конструкторы уверены в том, что машины с дизельным силовым агрегатом будут востребованы даже после вступления в силу стандарта Евро-7. Для этого придется только немного их модернизировать.

Таким образом, ранее предоставленная информация о том, что дизельные двигатели компании Volkswagen будут ликвидированы, не соответствует действительности. Тем более, учитывая то, что развитие электрических автомобилей не во всех странах идет быстро.

Так, в России автомобили с бензиновым и дизельным двигателем будут востребованы еще достаточно продолжительное время, несмотря на начало развития электрификации машин.