ГИБДД придумала новое ограничение для водителей 

Глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он также отметил, что в этом году было составлено более 397,5 тысяч административных материалов о нарушении правил перевозки детей.
Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км/ч.
При этом, по мнению экспертов, опрошенных Национальной службой новостей, «самая безопасная скорость — это скорость потока» и нет смысла ограничивать движение машин с детьми.
«Представьте себе поток — 60-80-100 км — и какая-то часть людей, которые перевозят детей, едет на 20 км медленнее. У вас получаются, во-первых, заторы, во-вторых, рваное движение. Другие участники движения вынуждены будут обгонять. Просто надо голову на плечах иметь и уметь водить. И никаких искусственных мер не понадобится», — заявил изданию автоэксперт Олег Осипов.