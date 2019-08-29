ГИБДД придумала новое ограничение для водителей

Глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он также отметил, что в этом году было составлено более 397,5 тысяч административных материалов о нарушении правил перевозки детей.

Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км/ч.

При этом, по мнению экспертов, опрошенных Национальной службой новостей, «самая безопасная скорость — это скорость потока» и нет смысла ограничивать движение машин с детьми.