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ГИБДД придумала новое ограничение для водителей 

Рамблер + ещё 26 2 часа назад
ГИБДД придумала новое ограничение для водителей
Фото: РИА Новости
Глава ГИБДД России Михаил Черников на заседании правительственной комиссии предложил законодательно запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он также отметил, что в этом году было составлено более 397,5 тысяч административных материалов о нарушении правил перевозки детей.
Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км/ч.
При этом, по мнению экспертов, опрошенных Национальной службой новостей, «самая безопасная скорость — это скорость потока» и нет смысла ограничивать движение машин с детьми.
«Представьте себе поток — 60-80-100 км — и какая-то часть людей, которые перевозят детей, едет на 20 км медленнее. У вас получаются, во-первых, заторы, во-вторых, рваное движение. Другие участники движения вынуждены будут обгонять. Просто надо голову на плечах иметь и уметь водить. И никаких искусственных мер не понадобится», — заявил изданию автоэксперт Олег Осипов.
Комментарии1
Автоновости , Олег Осипов , Михаил Черников , ГИБДД
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