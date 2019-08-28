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Умельцы превратили «Ниву» в подлодку 

Авторамблер 3 часа назад
Народная мудрость гласит: не зная брода, смело лезьте в воду, не забыв, как следует подготовить "Ниву".
С питерскими не соскучишься! Однажды осенью парни из YouTube-канала Combat Crew и знаменитый блогер AcademeG задумали слегка замочить ноги и проверить, умеет ли старый видавший виды внедорожник переплывать глубокий брод. Под "глубоким бродом" подразумевался участок, пригодный для съемки фильма-катастрофы про Марианскую впадину, поэтому автомобиль пришлось слегка модифицировать — установлен супер-шноркель, дабы двигатель не хлебнул воды при осеннем дайвинге. Джиперы предприняли три попытки и… вам интересно, чем все закончилось?
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