Умельцы превратили «Ниву» в подлодку

Народная мудрость гласит: не зная брода, смело лезьте в воду, не забыв, как следует подготовить "Ниву".

С питерскими не соскучишься! Однажды осенью парни из YouTube-канала Combat Crew и знаменитый блогер AcademeG задумали слегка замочить ноги и проверить, умеет ли старый видавший виды внедорожник переплывать глубокий брод. Под "глубоким бродом" подразумевался участок, пригодный для съемки фильма-катастрофы про Марианскую впадину, поэтому автомобиль пришлось слегка модифицировать — установлен супер-шноркель, дабы двигатель не хлебнул воды при осеннем дайвинге. Джиперы предприняли три попытки и… вам интересно, чем все закончилось?