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В России появятся два новых китайских кроссовера 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor
Китайский производитель JAC Motors поделился планами появления новинок на российском рынке. В 2020 году линейка пополнится субкомпактным кроссовером S4 и семиместным вседорожником S7. Первым в продажу поступит флагман компании — модель уже проходит сертификацию в России.
Среднеразмерный вседорожник JAC S7 с длиной кузова в 4800 миллиметров и колесной базой в 2800 миллиметров сравним по габаритам с Hyundai Santa Fe. В Поднебесной S7 оснащается турбомоторами объемом 1.5 литра (163 лошадиные силы, 251 Нм) и 2,0 литра (177 лошадиных сил, 300 Нм). Оба двигателя сочетаются как с шестиступенчатой «механикой», так и с 6-скоростным преселективным «роботом». Привод — передний. Гамма силовых агрегатов для России будет объявлена позже.
В нашей стране будут продавать S7, локализованные в Казахстане. Цены пока не объявлены, но очевидно, что S7 станет самым дорогим кроссовером JAC. В Китае модель оценивается в 115-140 тысяч юаней, в пересчете на российскую валюту около 1,0-1,3 миллиона рублей.
Другой новичок — субкомпактный вседорожник JAC S4, потенциальный конкурент Hyundai Creta. Кроссовер близок по размерам к корейскому бестселлеру и у себя на родине оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 120 лошадиных сил и турбомотором объемом 1,5 литра, выдающим 150 лошадиных сил. Привод только передний, коробка передач — шестиступенчатая «механика» или вариатор фирмы Punch, знакомый по другим моделям JAC.
Пока JAC Motors не планирует локализацию модели S4 в Казахстане, так что кроссоверы будут поставлять в Россию напрямую из Китая. В КНР кроссовер оценивается в 70-100 тысяч юаней (около 650 000-1 000 000 рублей).
На сегодняшний момент гамма моделей JAC Motors в России состоит из двух вседорожников казахстанской сборки — цены на S3 начинаются с 749 тысяч рублей, а S5 оценивается как минимум в 899 тысяч рублей. С 1 сентября линейка пополнится бюджетным пикапом T6 — цены стартуют с отметки в 1,3 миллиона рублей.
Источник: Китайские автомобили
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