Opel подтвердил возвращение в Россию

Руководство Opel подтвердило возвращение марки в Россию

Руководство Opel подтвердило возвращение автомобилей марки на российский рынок.

Об этом сообщила пресс-служба концерна, со ссылкой на высказывания Главы бренда Михаэля Лошеллера. По его словам, новые автомобили должны появиться у автодилеров РФ к концу этого года.

Покорять российский рынок, станет новый внедорожник Grand Land X, который производится в Тюрингии. Решение производить автомобиль в Айзенахе было принято после переоборудования завода, который специализировался на других популярных автомобилях бренда. Первая модель Opel Grand Land X была создана на базе PSA и в дальнейшем получила название EMP 2. Также, завод планирует выпускать гибридную версию автомобиля, который станет первым в истории бренда.

Стоит отметить, что выпуск моделей Astra был прекращен еще в феврале, а производственные мощности для изготовления Corsa были перенесены на завод в Испании.

Главой бренда было отмечено, что Opel в скором времени вернётся на мировой рынок, в том числе и в РФ.

«Фактически, решение GM убрать Opel из РФ было катастрофически не выгодным и внезапным. На 2019 год, на территории России эксплуатируются более 500 тыс. моделей Opel и эта цифра продолжает увеличиваться, что говорит о популярности бренда в стране», — пишет немецкий журнал Automobilwoche, ссылаясь на пресс-службу концерна.

Также было заявлено, что к концу года производственные мощности Opel будут снова запущены в РФ. Помимо Grand Land X, будет налажен выпуск популярных автомобилей Zafira Life и фургона Vivaro.