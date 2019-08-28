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Bentley Bentayga защитили от взрывов и пуль 

Motor.ru 4 часа назад
Bentley Bentayga защитили от взрывов и пуль
Фото: Motor
Канадская компания Inkas представила бронированную версию роскошного кроссовера Bentley Bentayga. Новинка не боится взрывов и может единовременно выдержать взрыв двух гранат.
Автомобиль оснащен в соответствии с шестым классом безопасности: он выдерживает выстрелы пулями калибра 7,62 (например, из автомата Калашникова), а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
В список базового оснащения вошла дополнительная защита аккумулятора и электронного блока управления, модернизированная подвеска и шины Runflat, позволяющие продолжить поездку после прокола или пореза колеса.
Опционально будущим владельцам предложат доукомплектовать внедорожник системой пожаротушения, аварийного освещения, усиленными тормозами для эксплуатации в тяжелых условиях, а также динамиком для общения с окружающими без необходимости выходить из автомобиля.
Силовую установку решили оставить без изменений — под капотом бронированной «Бентайги» стоит шестилитровый W12 мощностью 600 лошадиных сил. Канадский производитель бронемобилей не раскрывает информацию о том, сколько весит защищенная версия, но, скорее всего, речь идет о прибавке минимум в тонну. Стоит такой автомобиль 500 000 долларов — примерно в два раза дороже обычного внедорожника в средней комплектации.
Накануне бронированную версию своего внедорожника представила компания BMW — кроссовер X5 оснастили системой защиты такого же, шестого класса. Сегодня баварский производитель опубликовал фотографии новинки после того, как в нее выстрелили порядка 300 раз, чтобы доказать надежность брони.
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Автоновости , Bentley Bentayga , BMW , Bentley
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