«Знаковая» революция: РФ ждет крупная реформа

Метрологическая революция: в России планируется масштабная реформа дорожных знаков

Большая часть новаций призвана обеспечить безопасность пешеходов и упорядочивание трафика на загруженных магистралях.

Разметка, дорожные знаки и светофоры на российских дорогах могут кардинально измениться. Соответствующий документ, который предусматривает экспериментальные варианты разметок, конструктив светофоров и другой дорожной инфраструктуры, подготовлен техническим комитетом при Росстандарте. Он получил название «Новые виды и правила применения дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов. Типовые схемы организации дорожного движения».

Уличные светофоры изменят свою форму и получат новую цветовую секцию. Силуэт человека окрашенный в желтый цвет будет означать необходимость более осторожного пересечения проезжей части. Кроме того, появятся секции, указывающие направления по диагонали или на разворот.

По замыслу разработчиков круглая форма светофора давно утратила свою актуальность и может быть заменена на квадрат. При этом в районах с плотной застройкой красную секцию увеличат на 50% по сравнению с другими для лучшей заметности.

Что касается дорожной разметки «зебра», то вскоре должны появиться диагональные переходы с не закрашенным квадратом в центре и разметка нанесенная пунктиром. Разработчики нового стандарта мотивируют свое решение тем, что полностью закрашенная «зебра» опасна для мотоциклистов и обходится дороже.

Среди рекомендаций обустройство островков безопасности для пешеходов, которые будут обустраиваться на проезжей части или разделительной полосе. Для защиты людей такие зоны будут приподнимут над проезжей частью и со всех сторон огородят специальными столбиками усиленной конструкции.

Для того, чтобы успокоить трафик движения будут введены новые варианты специальной разметки. Так, для улиц с низким скоростным режимом предложено применять волнистые линии, которые при желании можно будет заменить на круги или другие вариации.

На улицах со скоростным режимом менее 50 километров в час также рекомендуется искривление траектории движения в шахматном порядке и сужения для поочередного проезда транспорта.

На более скоростных магистралях предполагается поднятие до уровня тротуара заездов и выездов с примыкающих улиц и разделение парковочных мест специальными барьерами через каждые 3-10 мест. Все эти нововведения могут быть приняты уже этой осенью, отмечается в документе.