Россию ждет «дорожная революция»

В России появятся пунктирные зебры и светофоры с секциями не круглой, а квадратной формы. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на предварительный национальный стандарт (ПНСТ) дорожной разметки, светофорных объектов и конструктивных элементов.

Новый стандарт «МК» назвал «настоящей революцией». В частности, серьезно изменятся светофоры: идущий человечек сможет выглядеть как спортсмен со штангой или нарядиться в платье.

Кроме того, появится и новая секция с новым светом — «Проход разрешен, но следует быть внимательным». В ней человечек будет окрашен в желтый и окружен подобием солнечных лучей.

Также изменится сама форма светофоров. По мнению экспертов, круглые секции потеряли актуальность и менее эффективны, чем квадратные. Водители и пешеходы ориентируются на цвет, а не на форму светящихся секций, поэтому благодаря увеличению площади свечения за счет квадратной формы светофор станет более заметным. Кроме того, современные светофоры работают на светодиодах, которые проще сделать квадратными.

Новый стандарт предполагает введение секций, которые будут указывать водителям направления по диагонали или на разворот. Сейчас в светофорах есть поворотная секция налево, но нет секции разворота.

Глава АНО «Центр борьбы с пробками» Александр Шумский рассказал газете, что еще одно решение для улучшения трафика разработчики стандарта «подсмотрели» во Франции. Речь идет о красном кресте с тыльной стороны светофора.

«Например, вы едете по дороге и на светофоре хотите повернуть налево. Вам горит зеленый, но вы не знаете, какой цвет сейчас для встречной. <…> Так красный крест как раз бы и показал вам, что горит у встречного движения», — пояснил он.

На перекрестках в рамках реформы могут появиться диагональные пешеходные переходы с незакрашенным квадратом в центре. Шумский пояснил, что иногда бывает достаточно пунктирной зебры и соответствующего знака.

«У разметки есть особенность — она скользкая, что опасно, например, для мотоциклистов, плюс полностью закрашенная зебра дороже, чем та, что предлагаем мы», — подчеркнул он.

Разработчики проекта также решили уделить большое внимание островкам безопасности: их рекомендуется организовывать при любом количестве полос, на проезжей части или разделительной полосе. Ширина островка должна быть не менее 1,5 метра.

Новый стандарт для разметки и светофоров планируется принять осенью. Публичные слушания проекта уже закончены, но предложения и уточнения продолжают поступать авторам.