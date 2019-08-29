Придется раскошелиться: самый мощный Macan уже в России

Обновилась и уже доступна в России самая мощная модификация Porsche Macan

К уже представленным в России кроссоверам из обновленного семейства Macan добавилась топовая версия с традиционным наименованием Turbo. Она получила новый, но хорошо знакомый по другим моделям Porsche двигатель, стала мощнее, быстрее и красивее.

На смену 3,6-литровому двигателю пришел агрегат объемом 2,9 л, известный, допустим, по Cayenne и Panamera. Мотор с турбонагнетателями в развале блока цилиндров и интегрированным в головку блока выпускным коллектором развивает 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 800 до 5 600 об/мин.

Мотор, который на 40 л.с. превосходит по отдаче двигатель-предшественник, сопровождается 7-ступенчатым роботом PDK и системой полного привода. До 100 км/ч модернизированный Porsche Macan Turbo разгоняется за 4,3 с — на 0,3 с быстрее Macan Turbo в предыдущем исполнении, а максимальная скорость обновленного кроссовера с корнями чистокровного спорткара составляет 270 км/ч.

Самой заметной доработкой в ходовой части стали особые тормозные механизмы Surface Coated Brake с дисками, покрытыми карбидом вольфрама. Как заявляют в Porsche, такие тормоза более выносливы и экологичны, так как генерируют на 90% меньше тормозной пыли по сравнению с чугунными. Опционально диски можно заменить керамическими, а стандартную подвеску — пневматической. Кроме того, в списке опций значится и система векторизации крутящего момента.

Экстерьер Porsche Macan Turbo доработан при помощи нового переднего бампера с большими воздухозаборниками, оригинальных 20-дюймовых колесных дисков и составного заднего спойлера. В салоне появились мультиконтурные спортивные кресла с электрорегулировками по 18 направлениям, акустика от Bose и мультимедийная система с 10,9-дюймовым монитором и расширенным набором онлайн-сервисов.

Заказы на новый кроссовер в России уже принимаются, базовая стоимость — от 6 896 000 рублей.