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В России готовят скоростной лимит для водителей с детьми 

Авторамблер 2 часа назад
В России готовят скоростной лимит для водителей с детьми
Фото: Авторамблер
С предложением дополнительно ограничить скорость для водителей, перевозящих детей, выступил начальник ГИБДД Михаил Черников. С начала 2019 года количество аварий с участием хотя бы одного ребенка выросло на 1,2% — до 10,9 тысяч, хотя с 2012 года стабильно снижалось.
Также выросло число пострадавших в ДТП детей — на 1,6% или до 11,9 тысяч, а количество смертельных аварий с нарушением правил перевозки детей увеличилось более чем на треть, сообщает "Коммерсантъ" в четверг со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
Чтобы повлиять на статистику, Черников предлагает не только ввести дополнительный скоростной режим, но и увеличить ответственность за перевозку детей без специальных автокресел. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3 тыс. рублей.
"Может быть, нужно усилить ответственность за ДТП, если водитель перевозил ребенка с нарушением правил, ввести новое отягчающее обстоятельство", — сказал Черников журналистам.
Что касается режима, то его пока предлагается снизить на 20 км для водителей с детьми.
"Если за городом скорость 90 км/ч, а на автомагистралях 110 км/ч, то, может, если ребенка перевозишь, то минус 20?" — предложил Черников.
Кроме этого, глава ГИБДД считает, что необходимо расширить автомобильное образование в школах: увеличить количество тем, посвященных безопасности движения и ввести новый специальный предмет "Автодело".
В Москве при этом зафиксировали снижение общего количества аварий хотя бы с одним погибшим за первое полугодие 2019 года. С января по июнь число ДТП уменьшилось на 9,7% в годичном выражении, писал "Авторамблер".
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , Авторамблер
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