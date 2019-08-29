В России готовят скоростной лимит для водителей с детьми

С предложением дополнительно ограничить скорость для водителей, перевозящих детей, выступил начальник ГИБДД Михаил Черников . С начала 2019 года количество аварий с участием хотя бы одного ребенка выросло на 1,2% — до 10,9 тысяч, хотя с 2012 года стабильно снижалось.

Также выросло число пострадавших в ДТП детей — на 1,6% или до 11,9 тысяч, а количество смертельных аварий с нарушением правил перевозки детей увеличилось более чем на треть, сообщает "Коммерсантъ" в четверг со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Чтобы повлиять на статистику, Черников предлагает не только ввести дополнительный скоростной режим, но и увеличить ответственность за перевозку детей без специальных автокресел. Сейчас штраф за такое нарушение составляет 3 тыс. рублей.

"Может быть, нужно усилить ответственность за ДТП, если водитель перевозил ребенка с нарушением правил, ввести новое отягчающее обстоятельство", — сказал Черников журналистам.

Что касается режима, то его пока предлагается снизить на 20 км для водителей с детьми.

"Если за городом скорость 90 км/ч, а на автомагистралях 110 км/ч, то, может, если ребенка перевозишь, то минус 20?" — предложил Черников.

Кроме этого, глава ГИБДД считает, что необходимо расширить автомобильное образование в школах: увеличить количество тем, посвященных безопасности движения и ввести новый специальный предмет "Автодело".

В Москве при этом зафиксировали снижение общего количества аварий хотя бы с одним погибшим за первое полугодие 2019 года. С января по июнь число ДТП уменьшилось на 9,7% в годичном выражении, писал "Авторамблер".