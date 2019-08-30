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Рельсовые автобусы запустили на Сахалине 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Рельсовые автобусы запустили на Сахалине
Фото: Russian Look
Курсирование рельсовых автобусов российского производства стартовало на обновлённой железной дороге на острове Сахалин.
Врио губернатора области Валерий Лимаренко рассказал, что новшество экономически выгодно, так как будет происходить «сшивка» с вагонами, идущими с материка на пароме — без «переобувания» на колёсную пару они смогут переходить на железную дорогу, что сэкономит время и увеличит пассажирский и грузовой потоки, передаёт ТАСС.
Рельсобусы будут ходить по направлениями Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари.
Как писал News.ru ранее, открытие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 года будет способствовать повышению зарплаты работников за счёт устойчивого и динамичного экономического развития региона. Кроме того, в Минтруда Крыма прогнозируют улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и снижение себестоимости продукции.
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Автоновости , Валерий Лимаренко , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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