Рельсовые автобусы запустили на Сахалине

Курсирование рельсовых автобусов российского производства стартовало на обновлённой железной дороге на острове Сахалин.

Врио губернатора области Валерий Лимаренко рассказал, что новшество экономически выгодно, так как будет происходить «сшивка» с вагонами, идущими с материка на пароме — без «переобувания» на колёсную пару они смогут переходить на железную дорогу, что сэкономит время и увеличит пассажирский и грузовой потоки, передаёт ТАСС.

Рельсобусы будут ходить по направлениями Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари.