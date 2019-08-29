Как получить медсправку для ГАИ, не вставая с дивана?

Как совершенно легально получить медсправку для ГАИ без осмотра и прямо из дома?

Ответ на этот вопрос, чрезвычайно интересный для всех, кому нужно получать водительское удостоверение — впервые или взамен прежнего, — дал вице-премьер Максим Акимов по ходу проведенного вчера заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Существуют два способа получения "медсправки на права". Первый, сродни хождению по мукам, хорошо известен любому, кто права уже получал: это визит в водительскую комиссию с посещением множества врачей-специалистов, включая работающих в других медучреждениях. Этот путь тернист, но он законный.

Есть и незаконный — просто купить "липовую" справку, но к нему прибегать категорически не рекомендуется. Нельзя, даже если очень хочется. Между тем уже очень скоро может быть воплощена в жизнь система, которая позволит совершенно законным образом получить необходимый документ, в буквальном смысле не вставая с дивана — в режиме онлайн, и при этом даже не понадобиться раздеваться и показывать докторам язык посредством веб-камеры.

Запустить такой сервис можно, как пояснил Максим Акимов:

"Поскольку все данные у нас, если они существуют в цифровом виде, имеются по состоянию здоровья претендента. Соответственно это тоже должен быть фактически однокликовый онлайн-сервис, когда "подтаскиваются" медицинские данные, человек верифицируется, и мы тут же можем избавить человека от необходимости посещать большое количество разных … лечебных учреждений. Человек сможет сформировать все необходимые данные для принятия решения о том, что он способен управлять автотранспортным средством с точки зрения состояния здоровья" (цитата по РИА "Новости").

Акимов также рассказал, что эта услуга может появиться в рамках "личного кабинета" водителя. Предполагается, что через него в перспективе можно будет получить и коммерческие услуги, например, записаться на техосмотр или приобрести полисы.

"Сделать так, чтобы владение автомобилем было комфортным с точки зрения бюрократии, документов, бесшовным", — резюмировал вице-премьер будущие планы.

Напомним, что ранее также сообщалось, что на портале "Госуслуги" запущен прототип суперсервиса, который позволит обжаловать онлайн автомобильные штрафы.

Кроме того, на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которую Акимов возглавляет, были озвучены сроки, когда водители начнут получать на основании данных с уличных видеокамер штрафы за езду без ОСАГО. В настоящий момент эта система работает в тестовом режиме: нарушителям направляется не штраф, а напоминание о необходимости приобрести полис ОСАГО. Уже известно, что за первый месяц тестирования системы было направлено более 5,5 тысяч таких напоминаний. А реальные постановления о штрафах автовладельцы начнут плучать по почте уже в первом квартале следующего года.