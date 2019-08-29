В России предложили пересмотреть транспортный налог

Счетной Палате (СП) России предложили отвязать повышающий коэффициент от стоимости автомобилей и применить его к техническим характеристикам. По мнению СП, это сделает процесс начисления налога более простым и прозрачным, а также поможет избежать спорных ситуаций.

В качестве аргумента ведомство привело отчет о транспортных налогах по Смоленской и Ивановской областям за 2016-2017 годы. По нему видно, что местные владельцы дорогостоящих автомобилей не доплачивают в областной бюджет большие суммы. Как считают в СП, в других регионах страны ситуация не лучше.

Напомним, сейчас повышающий коэффициент применяют к легковым автомобилям стоимостью больше 3 млн рублей. Для машин за 3-5 млн рублей не старше одного года коэффициент составляет 1,5. Налог на авто возрастом до двух лет умножается уже на 1,3, а возрастом в два-три года — на 1,1.

Модели, которые облагаются повышенным налогом, каждый год попадают в специальный список Минпромторга . В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб.

Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог. К примеру, некоторые оформляют машины на инвалидов второй группы и пользуются льготами на сотни тысяч рублей.