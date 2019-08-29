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В России предложили пересмотреть транспортный налог 

Авторамблер + ещё 1 1 час назад
В России предложили пересмотреть транспортный налог
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
В Счетной Палате (СП) России предложили отвязать повышающий коэффициент от стоимости автомобилей и применить его к техническим характеристикам. По мнению СП, это сделает процесс начисления налога более простым и прозрачным, а также поможет избежать спорных ситуаций.
В качестве аргумента ведомство привело отчет о транспортных налогах по Смоленской и Ивановской областям за 2016-2017 годы. По нему видно, что местные владельцы дорогостоящих автомобилей не доплачивают в областной бюджет большие суммы. Как считают в СП, в других регионах страны ситуация не лучше.
Напомним, сейчас повышающий коэффициент применяют к легковым автомобилям стоимостью больше 3 млн рублей. Для машин за 3-5 млн рублей не старше одного года коэффициент составляет 1,5. Налог на авто возрастом до двух лет умножается уже на 1,3, а возрастом в два-три года — на 1,1.
Модели, которые облагаются повышенным налогом, каждый год попадают в специальный список Минпромторга. В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб.
Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог. К примеру, некоторые оформляют машины на инвалидов второй группы и пользуются льготами на сотни тысяч рублей.
Вследствие этого СП предлагает рассчитывать налог исходя из технических характеристик ТС. Как указано в отчете, более 75% автомобилей из Ивановской области стоимостью более 3 млн рублей имеют моторы мощнее 200 л.с. В Смоленской области таких машин — более 83%. Мощность считается неизменной характеристикой, показатель которой уже включен в базу налоговых органов.
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Комментарии1
Автоновости , Bugatti Veyron , Tesla , Bugatti , Tesla Model S , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , Счетная палата
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