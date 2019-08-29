Новое мошенничество: у москвича списали деньги за ДТП-фантом

Со счёта москвича Александра Шумского сняли 51,7 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за ДТП в Волгограде, в котором москвич ни разу не был. Как такое стало возможно и что предпринять для восстановления справедливости, разбирался Autonews.

По данным издания, жертвой возможной мошеннической схемы стал руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский. В начале августа Шумский обнаружил, что с его счета судебные приставы списали 51,7 тыс. руб. в пользу страховой компании, которая, согласно документам, заплатила за него как виновника ДТП.

При этом Шумский с удивлением узнал, что он повредил чужую машину в городе Волгограде, где ни разу не был. В европротоколе, составленном якобы от его имени, номер водительского удостоверения и указанный адрес прописки с действительными данными Шумского не совпадали. Кроме того, как утверждает Шумский, полис ОСАГО в указанной страховой компании он никогда не оформлял.

При этом до него не доходили извещения, как страховой, так и из суда, так как адрес был указан неверно. Шумский выразил уверенность, что стал жертвой мошеннической схемы и намерен обратиться в суд.

«Я считаю, что это ДТП — работа мошенников, которые нашли мои личные данные в открытых источниках. Это мое имя и год рождения, такую информацию в целом легко найти по любому автомобилисту, особенно если на него зарегистрирована фирма. Второй вопрос в том, почему страховая компания лишь на основании этой информации провела выплату мошенникам. У них не было никаких моих личных данных. Поэтому не исключаю, что и неблагонадежные сотрудники страховой компании приложили к этому руку», — пояснил он изданию.

В свою очередь, автоюрист Сергей Смирнов также отметил, что техническая ошибка в сложившейся ситуации маловероятна.