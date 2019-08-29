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Российские ученые создадут технологию «суперасфальт» для долговечности дорог 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
В России создадут «суперасфальт»
Фото: globallookpress.com
Специалисты «Российский дорожный НИИ» создадут испытательную лабораторию для разработки асфальтобетона, который будут производить с использованием новых технологий и методологии «суперасфальт». Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на RosTender.info.
«РосдорНИИ» объявил тендер на оборудование. На данный проект будет выделено 195 миллионов рублей. Предполагается, что благодаря этому ученые смогут разработать более прочное и долговечное дорожное покрытие, сообщил сайт «Русская Планета». Асфальт должен быть приспособлен для России и ее климатических условий.
Испытания дорожного покрытия по технологии «суперасфальт» будут проводить на базе лаборатории.
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