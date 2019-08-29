В Дании человечков на светофоре сменили викинги

В датском Орхусе часть светофоров на улицах будут выполнять познавательно-просветительскую миссию. Местные власти решили заменить на них привычные фигурки людей на силуэты викингов.

При этом изображения решено сделать правильными с исторической точки зрения. У скандинавских воинов присутствуют все присущие им атрибуты — боевой топор, круглый щит и норманнский шлем с наносником. Однако никаких «рогов» на шлеме горожане и туристы не увидят, потому что это — всего лишь миф, напоминают историки.

Одна из задач проекта — рассказать, кто основал Орхус в конце первого тысячелетия, сообщает The Local. Но участвовать в этой миссии будут не все сфетофоры, а лишь 17 из них. По крайней мере, на первом этапе. Викинги на них образуют исторический маршрут в центре города. Замена изображений уже проведена.

Орхус — один из старейших городов Дании и второй по величине в стране. На его территории археологи находили постройки, сделанные ещё в конце VIII века.

Тем временем на улицах России планируют устанавливать квадратные светофоры. Помимо этого, в стране будут обустраивать скоростные турбоперекрёстки. Первый такой появится в Москве уже в текущем году.