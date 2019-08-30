На каких дорогах могут запретить обгоны и перестроения

Минтранс призвал запретить обгоны на двухполосных шоссе шириной менее семи метров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рекомендации Минтранса для владельцев автодорог.

Документ вводит понятие «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним отнесли прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, подъемы, спуски, кривые с ограниченной видимостью, остановки автобусов и участки с пешеходными переходами.

Запрет на обгоны должен снизить аварийность на узких трассах. По данным газеты, запрет на обгоны хотят распространить не только на сами шоссе, но и на 500–700-метровые подходы (вне зависимости от их ширины) к дорогам.

В целях снижения аварийности на некоторых участках дорог также предлагается запретить перестроения. «Коммерсант» отмечает, что на перекрестках Минтранс посоветовал применять дублирующие знаки, искусственное освещение, шумовые полосы, а также ставить камеры, фиксирующие проезд на красный свет или заезд за стоп-линию.

На пешеходных переходах владельцам дорог порекомендовали ставить светофоры с кнопкой и камеры против водителей, не пропускающих пешеходов. Скорость движения у перехода попросили ограничить 40-60 километрами в час в зависимости от интенсивности потока людей.

Дорожные камеры должны уметь определять 15 разных видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах и выключенные фары.

По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского , Митранс работает в правильном направлении, но исполнителям на местах будет сложно понять, какие именно меры принять для борьбы с конкретным очагом аварийности.