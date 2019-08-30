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На каких дорогах могут запретить обгоны и перестроения 

Рамблер + ещё 2 52 минуты назад
На каких дорогах могут запретить обгоны и перестроения
Фото: depositphotos.com
Минтранс призвал запретить обгоны на двухполосных шоссе шириной менее семи метров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на рекомендации Минтранса для владельцев автодорог.
Документ вводит понятие «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП». К ним отнесли прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, подъемы, спуски, кривые с ограниченной видимостью, остановки автобусов и участки с пешеходными переходами.
Запрет на обгоны должен снизить аварийность на узких трассах. По данным газеты, запрет на обгоны хотят распространить не только на сами шоссе, но и на 500–700-метровые подходы (вне зависимости от их ширины) к дорогам.
В целях снижения аварийности на некоторых участках дорог также предлагается запретить перестроения. «Коммерсант» отмечает, что на перекрестках Минтранс посоветовал применять дублирующие знаки, искусственное освещение, шумовые полосы, а также ставить камеры, фиксирующие проезд на красный свет или заезд за стоп-линию.
На пешеходных переходах владельцам дорог порекомендовали ставить светофоры с кнопкой и камеры против водителей, не пропускающих пешеходов. Скорость движения у перехода попросили ограничить 40-60 километрами в час в зависимости от интенсивности потока людей.
Дорожные камеры должны уметь определять 15 разных видов нарушений, в том числе повороты в запрещенных местах и выключенные фары.
По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, Митранс работает в правильном направлении, но исполнителям на местах будет сложно понять, какие именно меры принять для борьбы с конкретным очагом аварийности.
«Кроме того, документ сильно ограничен действующими ГОСТами и нормативами, многие из которых давно устарели», — подчеркнул Шумский.
Комментарии
Автоновости , Александр Шумский , Минтранс РФ
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