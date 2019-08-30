Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра 

Motor.ru + ещё 1 5 часов назад
BMW умерила аппетит кроссовера X5
Фото: Motor.ru
Компания BMW объявила о старте продаж в Европе подключаемого гибрида X5 xDrive45e нового поколения. Такой кроссовер способен проезжать на одной электротяге до 87 километров, однако из-за аккумулятора инженерам пришлось пожертвовать полезным пространством в багажнике: он на 150 литров меньше, чем у обычного X5.
В движение гибрид приводит установка на базе трехлитрового рядного двигателя мощностью 282 лошадиные силы, который работает со 110-сильным электромотором. В результате суммарная отдача агрегатов достигает 388 сил, что обеспечивает X5 разгон с места до «сотни» за 5,6 секунды. В обычном режиме максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 235 километров в час, а при движении на электричестве кроссовер способен набрать только 135 километров в час. По данным автопроизводителя, новинка расходует от 1,2 до 1,9 литра на 100 километров.
В список стандартного оснащения BMW X5 xDrive45e входят пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и акустическая защита пешеходов — при движении на электротяге автомобиль подает звуковой сигнал, предупреждая окружающих о своем приближении.
За доплату кроссовер можно укомплектовать полноуправляемым шасси Integral Active Steering, поворачивающим задние колеса для улучшения маневренности и устойчивости на высоких скоростях.
Новый BMW X5 дебютировал год назад. Со сменой поколения кроссовер перебрался на платформу CLAR и получил бензиновые 462-сильную битурбо «восьмерку» 4.4 и «шестерку» мощностью 340 сил, а также дизели с отдачей 249 и 400 сил. На российском рынке цены на модель начинаются от 4 750 миллиона рублей.
Motor.ru: последние новости
Toyota и Suzuki объединились Toyota и Suzuki объединились Bentley Bentayga защитили от взрывов и пуль Bentley Bentayga защитили от взрывов и пуль Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей
Комментарии
Автоновости , BMW , BMW X5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил толпу в Москве
Автомобиль протаранил толпу в Москве51
В России создадут «суперасфальт»
В России создадут «суперасфальт»26
Авария класса «люкс»: BMW и Lamborghini столкнулись в центре Москвы
Авария класса «люкс»: BMW и Lamborghini столкнулись в центре Москвы13
Какая система безопасности раздражает водителей больше всего
Какая система безопасности раздражает водителей больше всего
Когда штрафуют за проезд на зеленый?
Когда штрафуют за проезд на зеленый?
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение