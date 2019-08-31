Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Искусственный интеллект удешевит каско 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Искусственный интеллект удешевит каско
Фото: globallookpress.com
Стоимость полиса каско для большинства российских автомобилистов уменьшится на 10–30% за счёт более точного определения уровня риска при вождении. Оценивать его станет искусственный интеллект.
Данные изменения на рынке каско ожидаются уже в ближайшие годы. Об этом рассказал гендиректор онлайн-платформы персонального страхования Mafin Алексей Тимонин, сообщает РИА Новости/Прайм.
Эксперт отметил, что новые онлайн-платформы способны анализировать большое количество данных, на основании которых система подбирает оптимальное персональное предложение.
Так, например, высокая стоимость страховки за наиболее угоняемый цвет автомобиля может быть компенсирована благополучным районом проживания автомобилиста или маркой автомобиля. В 70% случаев при таком подходе искусственный интеллект предлагает полис каско по существенно более низкой цене, чем в большинстве страховых компаний, — уверяет Тимонин.
В настоящий момент искусственный интеллект способен анализировать более 70 параметров каждого отдельного страхователя.
Ранее News.ru сообщал, что искусственный интеллект поможет искать пропавших россиян. Поисково-спасательные отряды «Лиза Алерт» получат в помощь технологию «Beeline AI — Поиск людей», в основе которой лежит использование нейросетей. Технология будет собирать и анализировать сделанные с помощью беспилотников фотографии с мест поисков пропавших людей. Это ускорит процесс просмотра и анализа снимков в два раза. Сейчас это делается вручную.
News.ru: последние новости
Российским водителям могут запретить обгоны и перестроения Российским водителям могут запретить обгоны и перестроения В СП предложили скорректировать транспортный налог В СП предложили скорректировать транспортный налог В Дании человечков на светофоре сменили викинги В Дании человечков на светофоре сменили викинги
Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Алексей Тимонин , Вымпелком , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пострадавших в ДТП на МКАД забрал вертолет
Пострадавших в ДТП на МКАД забрал вертолет
Автомойщик устроил гонку с ДПС и попал в аварию
Автомойщик устроил гонку с ДПС и попал в аварию3
Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП
Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП
«Мост глупости» «поймал» полевую кухню
«Мост глупости» «поймал» полевую кухню15
На МКАД увеличат скоростной лимит
На МКАД увеличат скоростной лимит5
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение