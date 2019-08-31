Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti 

Motor.ru 3 часа назад
Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti
Фото: Motor
Специалисты тюнингового ателье Hennessey из американского штата Техас похвастались, что могут сделать купе Ford Mustang Shelby GT500 ещё мощнее -— в полтора раза!
Компания Ford называет новый спорткар Shelby GT500 самым мощным «Мустангом» в истории модели: его 5,2-литровый мотор V8 развивает 770 лошадиных сил и 847 Н·м крутящего момента. Впрочем, ребят из ателье Hennessey эти показатели не впечатляют, поэтому они предлагают клиентам три уровня доработки. С пакетом Venom 850 мощность двигателя можно поднять до 850 лошадиных сил, а крутящий момент -— до 983 Н·м. Пакет обновлений под названием Venom 1000 предлагает, как можно догадаться, ровно тысячу лошадиных сил и крутящий момент 1152 Н·м. Но и это ещё не всё: «Мустанг» может быть таким же мощным, как Bugatti Veyron Super Sport!
С пакетом Venom 1200 Ford Mustang получает мощность в 1200 лошадиных сил и 1356 Н·м крутящего момента. Для этого мотор оборудуют более производительным нагнетателем, доработанной системой впрыска, усиленными поршнями и шатунами, новым интеркулером и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали. Заодно в Hennessey перенастроят и семиступенчатый «робот», чтобы он мог справиться с возросшей мощностью. Снаружи 1200-сильный «Мустанг» можно будет узнать по шильдикам и логотипу Hennessey, а также табличкам в салоне и моторном отсеке с порядковым номером и подписью главы ателье Джона Хеннесси.
Motor.ru: последние новости
Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра Появился BMW X5 с расходом 1,2 литра Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей Посмотрите, как выглядит бронированный BMW X5 после обстрела Посмотрите, как выглядит бронированный BMW X5 после обстрела
Комментарии
Автоновости , Ford Mustang , Bugatti Veyron , Bugatti , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Пять главных советов по подготовке машины к осени
Пострадавших в ДТП на МКАД забрал вертолет
Пострадавших в ДТП на МКАД забрал вертолет
Автомойщик устроил гонку с ДПС и попал в аварию
Автомойщик устроил гонку с ДПС и попал в аварию3
Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП
Экс-футболист «Локомотива» попал в ДТП
«Мост глупости» «поймал» полевую кухню
«Мост глупости» «поймал» полевую кухню15
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
20:06
Умельцы превратили «Ниву» в подлодку
Автоновости
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
01:15
Полиция с мигалками прокатила мальчика по городу
Автоновости
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
06:01
Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
ДТП
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
00:46
Что будет, если самовольно нарисовать зебру
Автоновости
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
00:21
В Перми маршрутка с пассажирами «влетела» в магазин
ДТП
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
04:21
У ребенка сбитой беременной москвички был шанс выжить
ДТП
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
01:22
Россиянам разрешат спорить с ГИБДД
Автоновости
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
00:44
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Автоновости Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение