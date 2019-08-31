Ford Mustang сделают мощным, как Bugatti

Специалисты тюнингового ателье Hennessey из американского штата Техас похвастались, что могут сделать купе Ford Mustang Shelby GT500 ещё мощнее -— в полтора раза!

Компания Ford называет новый спорткар Shelby GT500 самым мощным «Мустангом» в истории модели: его 5,2-литровый мотор V8 развивает 770 лошадиных сил и 847 Н·м крутящего момента. Впрочем, ребят из ателье Hennessey эти показатели не впечатляют, поэтому они предлагают клиентам три уровня доработки. С пакетом Venom 850 мощность двигателя можно поднять до 850 лошадиных сил, а крутящий момент -— до 983 Н·м. Пакет обновлений под названием Venom 1000 предлагает, как можно догадаться, ровно тысячу лошадиных сил и крутящий момент 1152 Н·м. Но и это ещё не всё: «Мустанг» может быть таким же мощным, как Bugatti Veyron Super Sport!

С пакетом Venom 1200 Ford Mustang получает мощность в 1200 лошадиных сил и 1356 Н·м крутящего момента. Для этого мотор оборудуют более производительным нагнетателем, доработанной системой впрыска, усиленными поршнями и шатунами, новым интеркулером и спортивной выхлопной системой из нержавеющей стали. Заодно в Hennessey перенастроят и семиступенчатый «робот», чтобы он мог справиться с возросшей мощностью. Снаружи 1200-сильный «Мустанг» можно будет узнать по шильдикам и логотипу Hennessey, а также табличкам в салоне и моторном отсеке с порядковым номером и подписью главы ателье Джона Хеннесси.