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Tesla станут полицейскими 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Tesla станут полицейскими
Фото: dailyjournal.net
Первые в мире патрульные Tesla Model 3 появятся в США. В штате Индиана полиция города Баргерсвилл в округе Джонсон объявила о намерении заменить свои бензиновые седаны Dodge Charger на компактные электромобили.
Глава полиции Баргерсвилла Тодд Бертрам признал, что Tesla дороже Dodge, но при этом правоохранителям удастся сэкономить на бензине и обслуживании патрульных машин. Во всём остальном — динамике, управляемости и даже запасе хода — электромобили полностью отвечают всем потребностям полиции.
Tesla Model 3 Standard Range Plus, купленная полицией Баргерсвилла, стала первым в мире патрульным автомобилем на базе этой модели электромобиля.
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Автоновости , Tesla , Dodge , Tesla Model 3 , Dodge Charger
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